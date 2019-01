Bosstraat moet derde thuisbasis van Boka United worden Gemeente start najaar 2019 met renovatiewerken Michiel Elinckx

23 januari 2019

17u15 6 Dilbeek De voetbalvelden aan de Bosstraat krijgen dit najaar een stevige opknapbeurt. Het gemeentebestuur wil onder meer de cafetaria opsmukken. De terreinen krijgen hoogstwaarschijnlijk een nieuwe gebruiker: Boka United.

Het sportcomplex van de Bosstraat is fel verouderd: de cafetaria voldoet niet meer aan de hedendaagse noden, de reclameborden en omheining staan schots en scheef. De renovatieplannen van de gemeente Dilbeek komen dus niet uit de lucht gevallen. “We wachten alleen nog op de goedkeuring van de bouwvergunning, nadien kan er een aannemer aangesteld worden”, zegt sportschepen Anneleen Van den Houte (N-VA). “We verwachten dat we dit najaar met de werken kunnen beginnen.”

Nieuwe kleedkamers en kantine

De kantine wordt volledig gestript en uitgerust met de meest moderne technieken, zoals een milieuvriendelijk verwarmingssysteem. Daarnaast zal de gemeente enkele kleedkamers bijbouwen. Voor de renovatie trekt het college een budget van 800.000 euro uit. Dat het bestuur zo veel geld in het project pompt, komt omdat zich er een nieuwe voetbalclub zal vestigen: Boka United. “Er is voorlopig een mondeling akkoord”, aldus Van den Houte. “De plannen werden uitgetekend met het oog op de komst van Boka United. Naast hun terreinen aan de Lumbeekstraat en op Sint-Martinus moet de Bosstraat hun derde thuisbasis zijn.”

Frank Vandenborre, voorzitter van de club, is tevreden met de nieuwe thuisbasis. “We waren al langer vragende partij”, aldus Vandenborre. “Maar de gemeente moet natuurlijk eerst met centen over de brug komen. Als alles volgens plan verloopt, zullen we afscheid nemen van de Plankenveld-site. Daar waren er onder meer te weinig parkeergelegenheden.” Boka United is een club met een positief imago. Zo voeren ze ieder jaar verschillende campagnes, bijvoorbeeld om meer te bewegen of tegen racisme. Met de verhuis naar Groot-Bijgaarden kunnen ze nieuwe jeugdspelers aantrekken. “Al zal het verschil miniem zijn”, vindt Vandenborre. “We hebben jeugdspelers van overal uit Dilbeek. Of we nu naar Groot-Bijgaarden komen of niet, dat speelt geen rol.”

Caféploegen

Momenteel worden de voetbalterreinen van de Bosstraat gebruikt door drie caféploegen: ‘t Vraagteken, Nicky Spurters en FC Skippy. Waar hun toekomst ligt, is nog niet geweten. Het college wacht even om de gesprekken aan te knopen. “We laten hen zeker niet vallen, maar onze administratie is momenteel dun bevolkt”, vertelt Van den Houte. “Als onze dienst weer op volle mankracht werkt, zullen we rond tafel zitten met de recreatieve clubs. Kunnen zij op de Bosstraat blijven? Of verhuizen ze naar een andere terrein? Dat behoort allemaal tot de mogelijkheden.” Het bestuur wil tegen het voetbalseizoen 2020-2021 de terreinen speelklaar hebben.

Don Bosco

Ook met de middelbare school Don Bosco zal een overeenkomst gesloten worden. De terreinen liggen vlak naast de school. “Die velden worden momenteel al gebruikt door de school. Die samenwerking zal verder gezet worden: de gemeente Dilbeek mag na de schooluren gebruik maken van hun sporthal, dus mogen de leerlingen soms op het grasveld.”