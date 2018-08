Bootje van Roger en Rosa-Maria vaart al 60 jaar 07 augustus 2018

Roger Callebaut (82) en Rosa-Maria De Messemaeker (82) uit de Kattebroekstraat zijn 60 jaar getrouwd. Rosa-Maria groeide op in Wilsele Putkapel en Roger in Dilbeek. Roger werkte vanaf zijn veertiende in een apotheek. Hij koerste ook en om zijn uitrusting te betalen, kweekte hij cavia's die hij verkocht aan een labo in Sint-Agatha-Berchem. Hij kweekte ook luxeduiven en in avondschool volgde hij loodgieterij. Zo startte hij zijn eigen zaak. Het koppel leerde elkaar kennen in danscafé de Foucon in Anderlecht. Rosa-Maria zorgde voor de vijf kinderen, naaide en breide. Roger is lid van de fanfare van Dilbeek en volgt de koers en het voetbal. Ze zijn de ouders van Michel, Brigitte, Carine, Myriam en Dirk en de grootouders van Tom, Stijn, Sydney, Darwin en Anissa.





(SMH)