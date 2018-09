Bootje van Jef en Paula vaart 65 jaar 07 september 2018

Jef De Koster (90) en Paula Vandevijvere (86) uit de Robert Dansaertlaan hebben hun 65 jaar huwelijk gevierd. Jef is een echte Bijgaardenaar. Paula is afkomstig uit Buizingen. Hij werkte zijn hele carrière in het postkantoor van Sint-Agatha-Berchem. Augustus is voor het koppel een feestmaand, want alle verjaardagen worden dan gevierd. Jef werkt in de tuin en is lid van de fanfare van Groot-Bijgaarden. Paula breit truien voor de dochters Régine, Greet en Lieve of voor de kleindochter. Ze is bestuurslid van de KAV van Groot-Bijgaarden en verzorgde mee de activiteiten van de fanfare. Samen reisden ze al door Spanje, Griekenland en Tunesië of maakten ze uitstappen met de KAV.





(SMH)