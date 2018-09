Bootje van Georges en Lucienne vaart 50 jaar 07 september 2018

Georges De Mol (72) en Lucienne Kestemont (71) uit de Itterbeeksebaan in Dilbeek hebben hun gouden huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen op de kermis van Dilbeek op een bal in zaal Mertens. Lucienne werkte tot de geboorte van dochter Christel in een textielbedrijf in Vorst. Georges werkte tot zijn pensioen bij de firma Wendboar. Hij houdt van joggen en startte bij DAC. Zijn joggingsgroepje bestaat nog steeds. Met die groep genieten ze regelmatig van een barbecue. Ze genoten ook van hun jaarlijkse vakantie in Frankrijk, steeds op dezelfde camping. Ze verzorgen hun tuin en kweken prei, sla, boontjes,... Ze zijn de fiere ouders van Cristel en Hilde en grootouders van kleinzoon Brain.





(SMH)