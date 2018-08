Bootje van François en Annie vaart 50 jaar 04 augustus 2018

François Pernet (71) en Annie Priem (70) uit de Zavelstraat hebben hun gouden huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in Kapelle op het bal van de voetbalploeg. Dit jaar helpen ze voor de 50ste keer mee aan de mosselkermis van BOKA. Annie werkte bij Dodo in Kapelle en stikte er salons. Aan de kerk van Kapelle had ze ook drie jaar een café.





François voetbalde bij Kapelle en fietste bij de lokale fietsclub. Hij werkte aan de STIB waar hij speciaal transport en de depannage deed. Annie is lid van de KVLV en bezoekt dagelijks haar mama in het rustoord. Ze zijn de fiere ouders van Krista en Kris en de grootouders van Marit, Elias, Lars en Tristan.





(SMH)