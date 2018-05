Bootje Robert en Lisette vaart halve eeuw 15 mei 2018

Robert De Smet (77) en Lisette De Gieter (76) uit Itterbeek mogen zich een gouden koppel noemen. Ze leerden elkaar kennen in dancing De Grote Beer in Hekelgem. Robert speelde voetbal in Haaltert en bij Koeivijver. Hij volgt het voetbal nog altijd, net als het wielrennen. Lisette en hij zijn fan van Jurgen Roelandts. Robert had een eigen bouwonderneming in Itterbeek. Vandaag houden ze nog van fietsen en gaan ze graag op vakantie naar Spanje. Ze kregen twee kinderen en twee kleinkinderen.





(SMH)