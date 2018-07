Bootje Nicolas en Augusta vaart 60 jaar 04 juli 2018

Nicolas Roelandts (83) en Gusta De Schepper (78) uit de Petrus Bayensstraat 129 in Groot-Bijgaarden hebben hun diamanten huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen op een concert van de fanfare De Werkmansvrienden uit Sint-Agatha-Berchem. Ze kregen vier kinderen: Rik , An, Jos en Carina en zeven kleinkinderen. Ondertussen zijn ze ook de trotse overgrootouders van achterkleinzoon Matheo. Nicolas is nog steeds voorzitter van de fanfare De Werkmansvrienden en van Berchems Music Band. Beide zonen en de kleinkinderen Liesbeth, Jasmien en Arno spelen daarin mee. Gusta was actief bij de KAV als bestuurslid en was ook in de Berchemse turnclub. Samen runden ze heel hun carrière hun transportbedrijf Roelandts bvba dat nu wordt voortgezet door hun oudste zoon en schoonzoon.





(SMH)