Boete na zwaar ongeval

Politierechter Johan Van Laethem heeft M.V. huiswaarts gestuurd met een boete van 300 euro na een zwaar ongeval op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal. Ter hoogte van het trammuseum wilde M.V. vorig jaar een zijstraat inslaan, maar ze vergat voorrang van rechts te verlenen. "Mijn cliënt was verblind door de laagstaande zon", aldus de advocaat van de vrouw. "Ze is na de aanrijding meteen gestopt om te kijken hoe het met het slachtoffer gesteld was. Ze is erg aangedaan door de feiten. En ze heeft een blanco strafblad." Toch toonde politierechter Van Laethem zich niet van zijn zachtste kant. "Het slachtoffer was twee maanden werkonbekwaam", stipte hij aan. "Het was een ongeval, maar uw cliënt had alerter kunnen zijn."





