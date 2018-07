Boer voor rechter na misplaatste opmerkingen 03 juli 2018

Een 71-jarige man uit Dilbeek riskeert tien maanden cel voor aanranding van de eerbaarheid. De man had een afspraak met twee vrouwen in verband met het verhuren van een van zijn weides. De man zou hierbij tijdens de onderhandelingen meerdere schunnige en misplaatste opmerkingen gemaakt hebben. De deal ging dan ook niet door, waarna de man in een woedeaanval de twee potentiële huursters aan de deur zette. Gezien hij in het verleden al veroordeeld werd voor zedenfeiten besloot het parket hem te dagvaarden voor de seksuele opmerkingen. "Juridisch gaan we niets betwisten. Hij heeft spijt van die ongepaste opmerkingen, al heeft de tegenpartij alles ook wel wat aangedikt", aldus de verdediging. Uitspraak op 6 augustus. (WHW)