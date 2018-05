Boekstart stimuleert lezen bij peuters 24 mei 2018

De gemeente Dilbeek gaf gisteren het startschot voor Boekstart, een project waarbij ouders en peuters een boekpakket ontvangen. Met dit initiatief wil de Vlaamse overheid ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boeken te laten lezen.





Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. "In de praktijk willen we ouders van baby's en peuters regelmatig een boekenpakket met informatie over voorlezen en de bibliotheek cadeau doen", zegt cultuurschepen Diane Van Hove (N-VA). "Lezen begint niet op de school, maar op de schoot. Het is erg belangrijk dat kinderen in aanraking komen met boeken tijdens de eerste levensjaren."





Het project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Ouders zullen gecontacteerd worden om hun pakket af te halen in de bibliotheek. (MEN)