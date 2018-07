Boekenstoet zoekt vrijwilligers 31 juli 2018

Boekenstoet, een project waarbij vrijwilligers thuis boeken voorlezen aan anderstalige of sociaal kwetsbare kinderen, zoekt nieuwe leden. Zij gaan voorlezen bij kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Ze nemen het gezin ook mee naar de bib en culturele activiteiten. In ruil krijgt elke vrijwilliger een gratis lidmaatschap in de bib. Wie interesse heeft, kan zich inschrijven op info@wolfsput.be.





(MEN)