Bodegemstraat wordt tijdens krokusvakantie geasfalteerd Michiel Elinckx

28 februari 2019

16u10 0 Dilbeek Op woensdag 6 maart start de asfaltering van de Bodegemstraat. Het gedeelte tussen de Ninoofsesteenweg en het kruispunt met de Molenbergstraat krijgt een nieuw laagje asfalt.

De asfalteringswerken duren twee dagen, daarna moet alles nog even uitharden. Als alles goed gaat, wordt de straat vrijdag 8 maart opengesteld. Indien het heel hard regent, worden de werken mogelijk uitgesteld. Automobilisten kunnen een omleiding volgen via de Vlaanderenlaan, Smissenbosstraat, Lange Haagstraat en Stationsstraat. Van de N8 kunnen voertuigen via de Oude Ninoofsebaan en Begijnenborrestraat richting Bodegemstraat rijden. Zwaar verkeer en bussen van De Lijn zullen via de Schepdaalstraat en Jan de Trochstraat moeten omrijden.