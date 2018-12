Blokspot opent weer de deuren Michiel Elinckx

03 december 2018

12u11 0 Dilbeek Tot en met 31 januari 2019 opent Breinplein zijn deuren voor de blokkende studenten in JC Castelhof en bibliotheek De Wolfsput.

In de polyvalente ruimte van De Wolfsput kunnen studenten iedere week terecht vanaf 10 uur. Zaterdag is de zaal een uurtje vroeger open. Het jeugdcentrum Castelhof is ieder moment beschikbaar. Wie daar wil studeren, stuurt eerst een mailtje naar jeugd@dilbeek.be.