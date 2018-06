BlafWaf wint Vlaams Kampioenschap Straatartiesten 19 juni 2018

Het cabarettrio BlafWaf uit Dilbeek heeft de vijfde editie van het Vlaams Kampioenschap voor Straatartiesten gewonnen. Tim Somers, Erik Walckiers en Maxime Tolbeque gingen naar huis met een draagbaar PA-systeem en een trofee. De jury loofde hun gevoel voor humor en de betrokkenheid van het publiek. Het kampioenschap, dat telkens plaatsvindt tijdens de Izegemse Batjesfeesten, was dit jaar toe aan de vijfde editie. In totaal schreven 56 kandidaten uit heel Vlaanderen zich in.





(SVR)