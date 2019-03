Binnenkort weer mosselen of boterham met platte kaas: bijna vier jaar na sluiting heropent Brasserie Rondenbos in april de deuren Michiel Elinckx

05 maart 2019

15u55 0 Dilbeek Wie wil genieten van mosselen of een Pajotse boterham met platte kaas, kan vanaf april opnieuw terecht in Brasserie Rondenbos langs de Bodegemstraat. Na een sluiting van bijna vier jaar heropenen Jérémy Anthonissen en Aurelie Bruyns de gekende zaak.

Brasserie Rondenbos is een monument binnen Sint-Martens-Bodegem. In het midden van de twintigste eeuw stond Rondenbos gekend als het café van Jef en Mariette. Nadien nam onder meer Olly Peetermans de zaak over en vervormde het café tot een vermaarde brasserie. Specialiteit: mosselen en een boterham met platte kaas. In september 2015 kwam er echter een einde aan het verhaal. Peetermans stapte uit de zaak, brasserie Rondenbos hield sindsdien de deuren dicht.

Grote droom

Maar daar komt nu een eind aan. Jérémy en Aurelie, een jong koppel uit de Bodegemstraat, neemt de brasserie nu over. “We wonen iets verderop in de straat”, zegt Jeremy. “Ik werk al meer dan tien jaar in de horecabranche. Mijn grote droom? Een eigen restaurant openen. Toen ik zag dat er terug leven ontstond binnen Rondenbos, heb ik meteen de eigenaar gecontacteerd. Toen ik hoorde dat hij naar een overnemer zocht, heb ik geen seconde getwijfeld. Dit is een unieke kans.”

Bodegems erfgoed

Jérémy wil het verhaal van Rondenbos verder schrijven. Momenteel wordt het gebouw opgeknapt, maar vaste klanten zullen hun geliefde horecazaak nog herkennen. “Dat is ook onze bedoeling. We willen niet breken met het verleden. Brasserie Rondenbos is een beetje erfgoed van Sint-Martens-Bodegem. Het zou niet slim zijn om het concept volledig om te gooien. Bij ons zal je de oerdegelijke Vlaamse keuken vinden. En jawel, de mosselen zullen zéker op ons menu staan. Vroeger was dat het paradepaardje van Rondenbos, en dat willen we zeker verderzetten.”

We willen niet breken met het verleden. Brasserie Rondenbos is een beetje erfgoed en het zou niet slim zijn om het concept volledig om te gooien. Bij ons zal je oerdegelijke Vlaamse keuken vinden en jawel, de mosselen zullen zéker op het menu staan Jérémy Anthonissen

Momenteel zoekt Jérémy nog naar een tweede chef-kok. “Iedereen mag zich bij ons aanmelden. Een beetje ervaring binnen de horecasector is zeker nodig. Onze menukaart is niet de allermoeilijkste, maar we willen alles van de beste kwaliteit brengen. Een goede klassieker zoals balletjes in tomatensaus is op zich niet moeilijk, maar er zijn maar weinigen die zich kunnen onderscheiden.”

Nog geen openingsdatum

Tijdens de zomer kunnen klanten genieten van het zonnetje op het terras. Daarnaast wil Rondenbos vooral klanten lokken met de aantrekkelijke openingsuren. “We zijn elke dag open vanaf 12 uur, behalve op woensdag”, zegt Jeremy. “Als mensen vlug iets willen gaan eten, moeten ze weten dat we open zijn. Schrik van de concurrentie? Er zijn wel enkele goede horecazaken in Sint-Martens-Bodegem, maar ik denk dat er wel plaats is voor Brasserie Rondenbos. Hopelijk vinden de vaste klanten hun weg terug naar hun geliefde brasserie.”

De deuren openen pas in april. Eerst krijgt het interieur een opknapbeurt. “Een exacte datum voor de heropening is er nog niet. We zullen dat tijdig communiceren naar de buitenwereld toe. Ten laatste eind april zijn de klanten opnieuw welkom.”