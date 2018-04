Binnenkort circulatieplan en zone 30? INWONERS DENKEN MEE OVER TOEKOMST VOOR DORPSCENTRUM MICHIEL ELINCKX

05 april 2018

02u26 0 Dilbeek Een circulatieplan en een zone 30 in het centrum: dat zijn de opvallendste voorstellen die tijdens een creatieve infosessie voor en door Itterbekenaren naar voren kwamen.

De inwoners konden vorige week terecht in Het Witte Huis voor het nieuwe burgerinitiatief, uit de grond gestampt door het comité 'Itterbeek Dorp'. Dat comité is gekend als organisator van verschillende activiteiten, zoals de nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein. Maar de leden willen nu nog verder gaan, en nog meer mensen betrekken. Dat is ook aardig gelukt, want meer dan dertig inwoners kwamen meedenken over de toekomst van hun gemeente.





In verschillende groepen werden thema's zoals mobiliteit en natuur behandeld. "We zijn zeer tevreden over de respons", zegt initiatiefneemster Sophie Schuddinck. "Iedereen werkte goed mee en had originele ideeën. We hebben een korte synthese gemaakt van de avond en alle voorstellen die daar naar voren kwamen. Zo was er sprake van een circulatieplan rond de Sint-Pieterskerk. Automobilisten zouden Itterbeek op een bepaalde manier kunnen binnenrijden en zo een vastgelegde route volgen. Dat moet een meer gestructureerde en veilige doorstroming opleveren. Voorts was er ook sprake van een zone 30 in het centrum. En de deelnemers waren ook voorstander van betere en bredere voetpaden."





Ontmoetingscentrum

De werkgroep pleit voorts ook voor meer sociaal-culturele activiteiten in de dorpskern. Een nieuwe ontmoetingsplaats moet hier soelaas brengen. "Daar zijn verschillende opties voor, maar het staat vast dat we zo'n ontmoetingscentrum zeker kunnen gebruiken. Verenigingen en buurtbewoners willen dat al langer. Tot slot wilden de inwoners ook meer functioneel groen in het straatbeeld. Het speelplein achter de kerk kan een opwaardering gebruiken en ook het centrum kan gezelliger ingericht worden met onder meer picknickbanken of een zonneterras."





Dossier voor volgend bestuur

Het comité wil nu alle voorstellen bundelen. Daarna zullen de deelnemers een stand van zaken krijgen. In de komende maanden wil Itterbeek Dorp dan weer samenkomen om de voorstellen nog eens te bespreken. "Net voor de verkiezingen willen we met een dossier naar het gemeentebestuur trekken. Alle gemeenteraadsleden zullen ingelicht worden over de standpunten van dit burgerinitiatief. Sommige voorstellen, zoals een circulatieplan of een zone 30, kunnen meteen uitgevoerd worden. Andere voorstellen zullen tijd en geld kosten. We hopen dat de volgende bestuursploeg met dit dossier aan de slag gaat."