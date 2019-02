Binnenkort betere bezetting in Dilbeekse brandweerpost? Burgemeester Segers doet oproep tijdens gemeenteraad Ook brandweerzone Vlaams-Brabant West wil meer manschappen in kazerne Michiel Elinckx

27 februari 2019

18u53 0 Dilbeek Als het van burgemeester Willy Segers (N-VA) afhangt, zal de Dilbeekse brandweerkazerne in de toekomst meer brandweerlieden krijgen. Momenteel zijn er permanent twee brandweerlieden aanwezig, maar dat is te weinig. “Bij een brand zijn ze er snel bij, maar moeten ze wachten op versterking”, klinkt het.

Dilbeek werd begin februari getroffen door een zware woningbrand in de Baron de Vironlaan. Twee mannen lieten het leven bij die brand, het parket sloot kwaad opzet uit. De brand zindert echter nog na. N-VA-raadslid Kurt Dedobbeleer (N-VA) wil de Dilbeekse brandbeveiliging onder de loep nemen. “Concreet wordt de Dilbeekse kazerne tijdens de dag bemand door twee beroepsbrandweerlieden van de post Asse”, weet Dedobbeleer. “Zij verzorgen voornamelijk de ziekenwagendienst maar worden ook bij brand opgeroepen in assistentie van andere korpsen. ’s Avonds en tijdens de weekends en feestdagen zijn er permanent twee vrijwillige brandweerlieden. Als er brand is, roept het korps nog eens vier vrijwillige lieden op.”

Kwartier wachten op versterking

Volgens Dedobbeleer vormt de lage bezetting van de kazerne een probleem. “Als er een brand is, komen de twee brandweermannen altijd als eerste ter plaatse. Omdat het wettelijk verplicht is dat een pompwagen moet uitgestuurd worden, kunnen zij nog geen bluswerken starten. Zij moeten dus wachten om assistentie te leveren aan de korpsen die nadien aankomen. Vaak komen die korpsen pas 8 tot 15 minuten later aan. Dit is niet enkel frustrerend voor de betrokken brandweerlieden, maar ook voor de buren of familie die er staan op te kijken. Bij een brand telt immers iedere seconde.”

Volwaardige dag- en nachtbescherming

Burgemeester Segers erkent het probleem van de Dilbeekse kazerne. “Dilbeek verdient - gezien zijn bevolkingsaantal, oppervlakte en bevolkingsdichtheid - een betere bescherming. Dit is onverantwoord”, zegt Segers. “Binnenkort start Dilbeek met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne langs de Ninoofsesteenweg, die vermoedelijk binnen 2 jaar operationeel is. Intussen manen wij de hulpverleningszone aan om tussentijds voldoende brandweerlieden te posteren in de Dilbeekse kazerne. Eerstdaags treden wij in overleg met de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Wij gaan voor niks minder dan een volwaardige dag- en nachtbescherming.”

Sleutel ligt bij zoneraad

De brandweerzone Vlaams-Brabant West is het voorstel van burgemeester Segers genegen. “De Dilbeekse kazerne moet versterkt worden”, zegt brandweerwoordvoerder Alain Habils. “Maar de zoneraad moet daarvoor financiële middelen vrijmaken, en dat is tot op heden nog niet gebeurd. Als de basisbezetting van de Dilbeekse kazerne groter wordt, is de kans kleiner dat er geen personeel beschikbaar is om uit te rukken bij een brand of een andere dringende oproep. De zoneraad, waar alle burgemeesters van de zone Vlaams-Brabant West lid van zijn, heeft de sleutel in handen.”