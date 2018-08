Bier maakt plaats voor appartementen AANNEMER BEGINT MET AFBRAAKWERKEN BROUWERIJ EYLENBOSCH MICHIEL ELINCKX

29 augustus 2018

02u26 0 Dilbeek Brouwerij Eylenbosch, hét dorpsgezicht van Schepdaal krijgt een tweede leven. Een aannemer is zopas begonnen met de afbraakwerken op de site. Midden september start de officiële verkoop van de appartementen.

Brouwerij Eylenbosch staat al sinds 2002 leeg. Meer dan tien jaar lang zochten verschillende instanties naar een nieuwe toekomst voor de site. Vorig jaar viel er uiteindelijk een concreet plan uit de bus. Nv Emile Eylenbosch, eigenaar van het domein, sloeg de handen in elkaar met architectenbureau Osk-ar, investeerdersgroep Gigantes en vastgoedmakelaar Pajota. De plannen zijn niet min. In totaal moeten er 55 appartementen komen. Daarnaast is er ruimte voor 2.000 vierkante meter aan commerciële ruimte en 60 ondergrondse parkeerplaatsen. De vier investeerders zorgden voor een budget van meer dan 20 miljoen euro voor de renovatie.





De werken op de site begonnen afgelopen dagen. "De sloopwerken zijn al volop bezig", zegt Thomas Valkeniers van Pajota. "In een eerste fase legt bouwaannemer De Meuter zich toe op de noodzakelijke ontmanteling van de dakbekleding, leien en platen. Daarna komt fase twee: de afbraak van het gebouw op de binnenkoer - wat een vroegere stapelplaats voor bierbakken was. De gebouwen die geen deel uitmaken van het erfgoed zullen daarna ontmanteld en afgebroken worden. In oktober moeten alle werken afgerond zijn."





Beschermd

Nadien wordt de focus verlegd naar het beschermde deel van de site. Onder meer de oude vloeren van het gedeelte verdwijnen. "In de plaats komen nieuwe vloerelementen", aldus Valkeniers. "Vooral de vloeren in het gebouw op de hoek van de IJsbergstraat en Ninoofsesteenweg worden vernieuwd. Tevens wordt dan gestart met de voorbereidingswerken voor het uitgraven van de kelder, die dienst zal doen als ondergrondse parking."





1,45 miljoen aan subsidies

De hinder voor voorbijgangers en omwonenden zal beperkt blijven. "We willen het dagelijkse leven zo min mogelijk verstoren", klinkt het. Voor de afbraakwerken van dit Schepdaalse icoon kregen de investeerders een subsidie van 1,45 miljoen euro van de Vlaamse overheid voor de komende saneringswerken. Tijdens het weekend van 21, 22 en 23 september start Pajota alvast met de officiële verkoop van de appartementen. Als alles volgens schema verloopt, zullen in 2021 de eerste inwoners en handelaars hun intrek nemen op de site.