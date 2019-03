Bezit kinderporno was ‘eenmalige misstap’ volgens rechter WHW

25 maart 2019

17u46 0 Dilbeek Een veertiger uit Dilbeek is goed weggekomen voor de Brusselse strafrechter. Hij werd vervolgd voor het bezit en verspreiden van kinderporno maar kwam weg met de opschorting. “Een éénmalige misser”, oordeelde de rechter.

De man had op een chatbox enkele seksueel getinte foto’s van minderjarigen verstuurd en ontvangen. De Amerikaanse inlichtingendiensten hadden dit opgemerkt en doorgegeven aan hun Belgische collega’s. Via zijn IP-adres kwamen ze bij de man uit Dilbeek terecht. Hij gaf bij zijn eerste ondervraging al toe dat hij zulke foto’s had gekregen. “Porno is mijn ding niet zo, daarom was ik op zoek gegaan naar dergelijke chatsites”, klonk het. Het parket had 6 maanden met uitstel gevorderd om hem duidelijk te maken dat dergelijk gedrag niet door de beugel kan. De rechter meende dat een gevangenisstraf - al dan niet met uitstel - niet nodig was. De verspreiding van de kinderporno achtte de rechtbank niet bewezen omdat hij enkel kinderpornografische foto’s had ontvangen. “Beklaagde heeft een blanco strafregister. Deskundigen hebben uitgemaakt dat hij geen gevaar vormt voor de samenleving. Het gaat hier om een eenmalige misstap waarvoor de opschorting een geschikte straf is”, aldus de rechter.