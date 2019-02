Bewoners opgeschrikt door inbrekers naast hun bed, politie arresteert het duo na achtervolging Tom Vierendeels

19 februari 2019

18u07 0 Dilbeek Een ploeg van de politiezone TARL heeft samen met de collega’s van Dilbeek en AMOW twee inbrekers opgepakt. Ze worden gelinkt aan twee feiten uit de Brusselstraat en Jozef Mertensstraat. Bij die eerste woning stonden de daders zelfs aan het bed van hun slachtoffers.

De lokale politiezone Dilbeek kreeg zondagnacht een oproep voor een inbraak in de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden. Verschillende ploegen van de politieassociatie Centrum (PACE) -die gevormd wordt door de drie eerder vernoemde zones- snelden ter plaatse. De bewoners waren gewekt toen er inbrekers aan hun bed stonden. De twee verdachten sloegen op de vlucht via de voordeur en konden wel nog een SIM-kaart en identiteitsdocumenten meenemen.

Terwijl de ploegen daar de interventie afhandelen en op zoek gingen naar de daders, kreeg de politie een tweede melding van een inbraak. Deze keer in de Jozef Mertensstraat. De bewoners werden gewekt toen ze beneden geluid hoorden en stelden vast dat het gelijkvloers volledig doorzocht was.

Twee verdachten sloegen op de vlucht via een nabijgelegen weide. De inspecteurs van de politiezone TARL zetten te voet de achtervolging in en kon het duo arresteren. Ze werden ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde, maar het is niet duidelijk wat er verder met de twee gebeurde. Vermoedelijk kunnen de verdachten aan beide inbraken gelinkt worden.