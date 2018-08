Bewoners Kalenbergwijk slaan handen in elkaar tegen criminaliteit 10 augustus 2018

De inwoners van de Kalenbergwijk starten, in samenwerking met de gemeente Dilbeek en de lokale politie, een buurtinformatienetwerk (BIN) op. Concreet zullen de omwonenden samenwerken om criminaliteit sneller aan te geven.





Het is al de vijfde BIN van Dilbeek. Johan Maertens, inwoner van de Kalenbergwijk, was een van de drijvende krachten achter het nieuwe BIN. "Ik ben gepensioneerd en ga dikwijls wandelen met mijn hond", vertelt Maertens. "Overdag zijn veel mensen gaan werken. Dan ligt de wijk er verlaten bij. Ideaal dus voor inbrekers om toe te slaan. Ik sprak andere gepensioneerden aan om een BIN op te starten. Zij waren allemaal erg enthousiast. Tijdens het laatste wijkfeest zag ik dat het idee aansloeg."





Na overleg met het gemeentebestuur en de lokale politie werd een officieel BIN opgericht. Gisterenmiddag werd het charter ondertekend tussen alle partijen. "We merken dat een BIN erg succesvol is", zegt burgemeester Willy Segers (N-VA). "De meeste wijken starten met 40 vrijwilligers. Na een jaar stijgt het aantal leden tot meer dan 100 vrijwilligers. Bij criminaliteit is het erg belangrijk om de politiediensten zo snel mogelijk te waarschuwen. Dan is er een grote kans dat de daders betrapt kunnen worden."





Binnenkort komt er ook een zesde BIN in Groot-Bijgaarden. Inwoners van de Kalenbergwijk kunnen zich aanmelden als vrijwilliger bij de gemeente. (MEN)