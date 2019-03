Bevraging over herinrichting Dilbeekse stationsbuurt stelt eerste resultaten voor: aparte ondertunneling voor fietsers en voetgangers én verbreding Wolsemtunnel Michiel Elinckx

24 maart 2019

12u28 0 Dilbeek Studiebureau Plan-Plus heeft de resultaten voorgesteld van de enquête rond de herinrichting van de Dilbeekse stationsbuurt. Daaruit vloeien enkele opmerkelijke voorstellen uit. Zo willen buurtbewoners een ondertunneling voor fietsers en voetgangers aan het station. De verbreding van de Wolsemtunnel moet een alternatief bieden voor automobilisten. Daarnaast is de inrichting van een autoluw stationsplein een van de mogelijkheden.

Begin november werd voor een bomvol Saviocentrum een eerste infovergadering gegeven over de herinrichting van de Dilbeekse stationsomgeving. De gemeente Dilbeek slaat de handen in mekaar met studiebureau Plan-Plus, die via verschillende infomomenten tot een gedragen voorstel wil komen. Midden december werden workshops georganiseerd waarbij inwoners hun idee mochten geven over een nieuwe stationsbuurt.

Ondertunneling voor zachte weggebruikers

Een van de grote twistpunten is een mogelijke ondertunneling aan het station. Uit de enquête blijkt dat de deelnemers een voorkeur hebben voor een duidelijke scheiding tussen gemotoriseerd en zacht verkeer. “Hoewel het in deze fase nog te vroeg is om een definitieve keuze te maken, gaan we tijdens de komende planning uit van een ontdubbelde ondertunneling”, staat in de nota van Plan-Plus. “Het gemotoriseerd verkeer zou dan via een verbreding van de Wolsemtunnel lopen. Het zacht verkeer krijgt een doorgang via een ondertunneling ter hoogte van de Stationsstraat. Deze keuze is voordelig voor de zwakke weggebruiker, die veel veiliger door de tunnel kan rijden.” Voor de ondertunneling in de Stationsstraat is er wel nog een obstakel: daar loopt een hoofdleiding van de watertoevoer. Het gemeentebestuur zal samen met het studiebureau bekijken wat de mogelijk gevolgen zijn.

Autoluw stationsplein?

Plan-Plus benadrukt dat een mentaliteitswijziging nodig is om de verkeersdruk rond de stationsbuurt te verlagen. Daarom wil het studiebureau het STOP-principe introduceren. “Met het STOP-principe krijgen wandelaars en fietsers prioriteit, daarna openbaar vervoer. Pas op het einde gaat de focus naar personenwagens”, legt het studiebureau uit. “Er wordt ingezet op de organisatie van een netwerk van trage wegen. Rond het station wordt ruimte gemaakt voor het opwaarderen van lokale functies. Het stationsgebouw kan een nieuwe bestemming krijgen, zoals een startplaats voor wandelpunten, fietsenverhuurder of een beveiligde staanplaats voor fietsers. Er is eveneens een mogelijkheid voor de creatie van een autoluw stationsplein, dat een sterke verbinding vormt tussen het station en de directe omgeving.”

Creatief omspringen met parkeerplaatsen

Een laatste thema is de grote parkeerdruk rond het station en de omliggende wijken. Plan Plus vindt dat nieuwe bouwinitiatieven hun eigen parkeerbehoefte moeten voorzien. “Daarnaast moeten we op een creatieve manier omgaan met publieke parkeerplaatsen. Daarbij denken we aan dubbel gebruik van parkeerplaatsen, efficiënt ruimtegebruik en parkeren onder het Fiets-Gewestelijk Expresnetwerk.”

De brainstorm-resultaten vormen nu een springplank naar een start- en procesnota. Beide nota’s worden de komende weken afgewerkt en gedurende twee maanden ter inzage gelegd voor publiek. Tijdens die periode zal er minstens een participatiemoment georganiseerd worden. Wanneer het infomoment plaatsvindt, zal later meegedeeld worden.