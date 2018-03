Bevolking groeit verder aan 01 maart 2018

02u31 0

Uit de statistieken van 2017 blijkt dat Dilbeek het jaar afgesloten heeft met 42.532 inwoners, oftewel 449 meer dan in 2016. De stijging is het grootst in Dilbeek zelf, waar er 181 nieuwkomers zijn. Vooral de instroom van niet-Belgen, zowel Europees als niet-Europees, duwen de cijfers de hoogte in. In 2017 steeg het aantal buitenlanders van 9,83 procent naar 10,17 procent. Ook het aantal geboortes zit in de lift, met een stijging van 11 procent. (MEN)