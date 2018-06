Betrapte illegalen kunnen ontkomen 15 juni 2018

02u51 0

Enkele illegalen die op heterdaad betrapt werden bij het binnendringen van een vrachtwagen konden alsnog aan de politie ontkomen. De agenten van de privébewakingsfirma merkten op dat enkele mensen probeerden in een vrachtwagen te klimmen en alarmeerden de politie. Zowel de federale wegpolitie als de lokale politie Dilbeek snelden rond 3.30 uur ter plaatse. De vluchtelingen konden ontkomen, maar bij de actie raakte wel iemand gewond. Die persoon moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De federale politie kan niet zeggen of de gewonde een illegaal of een politieagent was. (TVP)