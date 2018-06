Betrapt tijdens rijverbod: zes maanden cel 14 juni 2018

02u25 0 Dilbeek G.V. mocht het komen uitleggen in de politierechtbank nadat hij tijdens een rijverbod achter het stuur zat. En zijn uitleg maakte weinig indruk, want hij kreeg zes maanden cel.

Het was al de tiende keer dat de man zich moest verantwoorden in een politierechtbank. Deze keer nadat hij vorig jaar door de politie betrapt werd toen hij een gesloten overweg wilde oversteken in Groot-Bijgaarden. Al snel bleek dat hij ook nog eens een rijverbod moest uitzitten na een veroordeling voor rijden onder invloed van alcohol en drugs.





Niet zijn auto

Eigenlijk moest de man al sinds 2016 te voet gaan. De procureur vroeg dan ook meteen om een celstraf en zelfs de verbeurdverklaring van de auto. Politierechter Johan Van Laethem volgde, behalve dan wat de verbeurdverklaring betrof. De bewuste wagen was immers niet van G.V. Hij kreeg uiteindelijk een celstraf van zes maanden, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van twee jaar. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen, en medische en psychologische testen ondergaan. (BKH)