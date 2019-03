Bestuurster (28) vergeet handrem op te trekken aan tankstation: Nietsvermoedende vrouw (78) die aan stoplicht staat te wachten maakt geen schijn van kans Tom Vierendeels

22 maart 2019

11u00 25 Dilbeek Een bejaarde vrouw is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een bijzonder tragisch verkeersongeval aan het Q8-tankstation langs de Ninoofsesteenweg. Het slachtoffer kwam onder de wielen van een bestelwagen terecht die zonder bestuurder richting de steenweg bolde. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Het ongeval deed zich rond 9.45 uur voor aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Baron Robert de Vironlaan. Een 28-jarige vrouw uit Dilbeek was met een witte Volkswagen Transporter het terrein van het tankstation opgereden en was de kleine Shop’n Go van het tankstation ingegaan. Het is niet duidelijk of het voertuig op dat moment al dan niet aan de brandstofpompen geparkeerd stond. “De bestuurster was vergeten om haar handrem op te trekken”, verklaart Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “Hierdoor bolde het voertuig achteruit.”

Toestand ging abrupt achteruit

De stuurloze bestelwagen bolde richting de Ninoofsesteenweg, waar op de hoek met de Vironlaan een 78-jarige vrouw uit Dilbeek stond. Naar verluidt wachtte ze tot het verkeerslicht op groen stond om de drukke gewestweg over te steken. Helaas maakte ze geen enkele kans en zag ze het aankomende gevaar vermoedelijk niet eens aankomen. “De vrouw werd aangereden en kwam vervolgens onder het voertuig terecht”, weet Vercarre.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam met verschillende hulpploegen ter plaatse om het slachtoffer vanonder de wagen te bevrijden. Ze bleef al die tijd bij bewustzijn en werd nadien ondergebracht in een ziekenwagen van de brandweer. Op dat moment was het slachtoffer nog altijd bij bewustzijn en kon ze ook communiceren met de hulpverleners. Een MUG-arts van het Militair Hospitaal Koningin Astrid uit Neder-Over-Heembeek diende de eerste zorgen toe, maar in de ziekenwagen ging de toestand plots drastisch snel achteruit. Pogingen om het slachtoffer te reanimeren haalden jammer genoeg niets uit en de vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Duidelijke omstandigheden

De bestuurster van de bestelwagen was enorm aangeslagen en werd ter plaatse opgevangen door inspecteurs van de lokale politiezone Dilbeek en familieleden. Ze werd nadien door de politie meegenomen. “Gezien de feiten duidelijk waren, werden er geen deskundigen aangesteld”, besluit parketwoordvoerster Carol Vercarre. “Het betreft een zeer spijtig ongeval.” Mogelijk werd het ongeval ook gefilmd door de bewakingscamera’s van het tankstation. Hierdoor kon de plaats van het ongeval nog voor de middag worden vrijgegeven.