Bende steelt Duitse auto-onderdelen 23 augustus 2018

Dilbeek wordt opnieuw getroffen door een bende die het gemunt heeft op onderdelen van Duitse wagens. Dinsdagnacht sloegen de dieven toe in de Egelstraat. De daders konden zich zonder braakschade aan te richten toegang verschaffen en gingen aan de haal met de bediening van de lichten en de radio. Vorige week, tijdens de nacht van donderdag op vrijdag, waren er drie gevallen. Twee in de Elegemstraat en een in de Peter Benoitstraat. In die eerste straat ging het om een Mercedes en een BMW, waarbij respectievelijk het stuur en de gps werden gestolen. In die tweede straat werd het stuur van een BMW gestolen. Bij de Mercedes waren overigens ook geen braaksporen, terwijl bij de twee BMW's het raam werd ingeslagen. (TVP)