Bende licht handelaars op met valse biljetten van 200 euro Tom Vierendeels & Koen Baten

28 november 2018

18u51 0 Dilbeek De politie vraagt om uit te kijken naar een Citroën C5 van achttien jaar oud met Duitse nummerplaten. De inzittenden probeerden voor zover bekend in zes handelszaken in Dilbeek en Ninove te betalen met vals geld. Mogelijk gaat het om Oost-Europeanen of zigeuners.

De daders sloegen onder meer toe op 24 november in de AVEVE van Dilbeek langs de Ninoofsesteenweg. “Twee vrouwen van vermoedelijk Roemeense origine betalen met een nagemaakt briefje van 200 euro”, zegt commissaris Koen Luppens van de politiezone Dilbeek. “Na hun ‘aankoop’ kregen ze 125 euro wisselgeld terug, waarna het personeel vaststelde dat het briefje vals was. Onze diensten stelden de nodige processen-verbaal op en er werd een signalement van de daders uitgestuurd.” Een dag eerder sloeg de bende ook al toe in de shop van het Q8-tankstation langs diezelfde steenweg in Dilbeek. Hier ging het om een drie mannen die zich verplaatsten in een Citroën met Duitse nummerplaten. Volgens de Dilbeekse politie zijn feiten van valsemunterij eerder uitzonderlijk, terwijl een wisseltruc aan de kassa frequenter voorkomt.

Onder meer op 24 november was de bende ook aan het werk in Ninove. Het ging om een man en een vrouw van ongeveer 25 jaar. De man droeg een pet en de vrouw een opvallend roze vest. Ook hier betaalden ze een kleine aankoop met een briefje van 200 euro. De Ninoofse politie laat weten dat er zich in totaal vier feiten recent voordeden op het grondgebied.

Er werd een signalement voor de daders verspreid waarin te lezen valt dat de daders zich verplaatsen met een Citroën C5 uit 2000. Het voertuig is voorzien van de Duitse nummerplaat P AE954. Volgens het signalement gaat het om een man een vrouw met getaande huidskleur en zwart haar. Ze zouden tussen de 20 en de 25 jaar oud zijn. Naast dit duo zouden dus ook nog andere mannen en vrouwen betrokken zijn bij de oplichting.

Wie het voertuig of de daders opmerkt, of over de vloer krijgt in de winkel, belt best onmiddellijk het noodnummer 101. Voorlopig konden er nog geen verdachten gearresteerd worden.