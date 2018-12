Bende die met vals geld betaalde een halt toegeroepen Tom Vierendeels

02 december 2018

18u01 0 Dilbeek De lokale politie van Dilbeek heeft de bende die probeerde te betalen met valse biljetten van 200 euro een halt kunnen toeroepen. Het voertuig waarmee ze zich verplaatsten staat met een wielklem langs de Ninoofsesteenweg in Schepdaal.

De goudkleurige Citroën C5 van de verdachten staat op de parkeerstrook langs de Ninoofsesteenweg in Schepdaal, tegenover Valentino Chocolatier. Het parket Halle-Vilvoorde was zondag niet bereikbaar voor commentaar waardoor het niet duidelijk is of de wagen onderschept werd. Het is evenmin duidelijk of er personen werden opgepakt en eventueel werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Wel is zeker dat ze in november op zeker zes plaatsen in Ninove en Dilbeek probeerden te betalen met valse biljetten van 200 euro. Dat lukte op 24 november in de AVEVE van Dilbeek langs de N8. Naast hun ‘aankoop’ konden twee vrouwen ook 125 euro wisselgeld buitmaken. Daags voordien ondernamen ze ook al een poging in de Q8 langs diezelfde steenweg in Dilbeek, waar het om drie mannen ging. Op 24 november probeerden een man en een vrouw ook hun slag te slaan in Ninove. Volgens de Ninoofse politie werden er zeker vier feiten gepleegd, of minstens pogingen ondernomen, op hun grondgebied. Aan hoeveel feiten de bende in totaal gelinkt kan worden is nog niet duidelijk.