Behekste villa wordt dinsdag leeggehaald Lenniksebaan overspoeld door nieuwsgierige jongeren Michiel Elinckx

30 november 2018

18u56 0 Dilbeek Dinsdag haalt een firma de behekste dokterswoning langs de Lenniksebaan leeg. Dat besliste de eigenaar, in samenspraak met de gemeente Dilbeek. Later wil de eigenaar het pand volledig slopen. Intussen lijkt de villa op een bedevaartsoord. Tientallen jongeren stromen er toe om het huis te zien.

De verloederde villa is al weken een mikpunt voor Brusselse jongeren. Via sociale media werd een roddel verspreid: de dokterswoning is behekst en ligt vol met geld. Reden genoeg voor tientallen jongeren om een ongewenst bezoekje te brengen, op zoek naar hun fortuin.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden 50 aanhoudingen verricht - wat het totaal op 80 arrestaties brengt. In 2 dossiers werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd. In een geval werd via snelrecht een rechtstreekse dagvaarding opgemaakt. Twee minderjarigen zijn geplaatst in Everberg. In de overige dossiers is het opsporingsonderzoek lopende. Het politietoezicht werd gevoelig verhoogd, burgemeester Willy Segers (N-VA) gaf toelating om tijdelijk systematische identiteitscontroles. De grootschalige belangstelling heeft een negatief effect met zich meegebracht: nieuwsgierige jongeren. De politie moest verschillende groepen jongeren uit de buurt van het huis verjagen. Vooral na schooltijd was de toeloop indrukwekkend. Over de hele Lenniksebaan liepen jongeren, op zoek naar de behekste villa.

“Ons politiekorps krijgt hulp van de federale politie en andere zones”, aldus burgemeester Segers. “Anders is het niet meer houdbaar. Of ze allemaal op zoek naar geld zijn? Het is waarschijnlijk een mix van nieuwsgierige jongeren en inbrekers. Komend weekend verwachten we een grote toeloop.” Dinsdag moet de uiteindelijke verlossing komen. In samenspraak met de eigenaar werd beslist om het pand leeg te halen. “Een professionele firma zal alles wegbrengen”, aldus Segers. “Daarna hopen we dat de rust terugkeert. We willen duidelijk laten merken dat de woonst volledig leeg is. Wie dan nog inbreekt, zal het nooit doorhebben. De eigenaar zal nadien ook de woning slopen. Dat zal niet voor meteen zijn, omdat je verschillende procedures moet doorlopen. De woning is volledig verloederd, het is de beste beslissing voor iedereen.”

Home invasion

De eigenaar van de woning heeft ook een schriftelijke verklaring de wereld ingestuurd. De man - die chirurg van beroep is - hoopt op meer begrip. “Dit wens ik echt niemand toe, ik ga momenteel door een hel en heb het gevoel dat ik alleen gestraft word”, vertelt hij. “Twee maanden geleden werd er voor de eerste ingebroken in de woning. Ik ben zelf midden november slachtoffer geworden van een home invasion, waarbij in aangevallen en beroofd werd. De buit was zeer klein. Sindsdien is het aantal inbraken systematisch verhoogd en werd het huis ook gekraakt.” Ondanks de verhoogde politiecontrole werd de volledige inboedel vernietigd. De man ontkent dat er een grote som geld in het huis ligt. “Het huis heeft in bepaalde Brusselse kringen schijnbaar een mythische status gekregen alsof daar geld uit de grond groeit. Ik kan enkel maar bevestigen dat ik enkel een onbeduidend bedrag aan cash geld in de woning heb achtergelaten. Er zijn twee mogelijkheden: de grote sommen geld zijn pure verzinsels, ofwel werd het huis de afgelopen weken gebruikt voor criminele activiteiten waar ik mij uiteraard volledig van distantieer. Donderdag heb ik, samen met de Dilbeekse politie, het huis bezocht. Ik ben geschrokken van de situatie. Alle inboedel, persoonlijke archieven en alles wat ook maar enigszins los kon gemaakt worden, is totaal vernield. De schade is gigantisch.”