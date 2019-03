Begrafenis abrupt beëindigd na gaslek naast kerk Tom Vierendeels

01 maart 2019

18u49 0 Dilbeek Een uitvaartdienst in de Dilbeekse Saviokerk moest vrijdagochtend abrupt beëindigd worden na een hevig gaslek in een middendrukleiding in de omgeving van de kerk. Bij werken in de Robert Dansaertlaan zakte een machine weg en raakte de leiding. “Heel spijtig dat die mensen niet op gepaste wijze afscheid konden nemen.”

Het gaslek zelf ontstond rond 10.45 uur, ter hoogte van het kruispunt van de Dansaertlaan met de Stationsstraat. Aan dat kruispunt ligt de kerk van H. Dominiek Savio, waar om 10 uur de uitvaartdienst van Jeanne Dooms was gestart. Zij overleed op 24 februari op 91-jarige leeftijd in Sint-Ulriks-Kapelle. De offerande was al achter de rug, maar het ter communie gaan en de absoute moesten noodgedwongen geannuleerd worden. “Een vrouwelijke agente is de kerk binnengekomen en ging naar voor”, weet Daniel Gorsen van uitvaartbegeleiding Gorsen Fonteyne. “Op een serene manier vroeg ze via de microfoon om uit veiligheidsoverweging de kerk te verlaten. Dat gebeurde uiteindelijk zeer rustig en zonder problemen. De aanwezigen werden op enkele honderden meters van de kerk verzameld.” Omdat het dichten van het lek enige tijd in beslag ging nemen, trokken de familieleden in afwachting naar cafe Bij Waaike.

Rond 13 uur kon de parking van de Saviokerk opnieuw vrijgegeven worden. “De dienst werd niet verder gezet, maar wij mochten dan de kist met het lichaam ophalen en trokken naar het kerkhof”, vervolgt Gorsen. “Zeer pijnlijk voor de familie dat het lichaam in de kerk moest blijven. Het ging om een zeer gelovige vrouw en een gelovige familie. Het is dan een raar afscheid als de absoute -met het bewieroken van de kist- niet doorgaat, wat toch een belangrijke symboliek heeft. Een triestig einde dus. En ook al is het spijtig dat zoiets gebeurt, het is een geluk dat er geen gewonden gevallen zijn. De familie had er uiteindelijk ook wel begrip voor. De koffietafel kon nadien met heel wat vertraging doorgaan in het Saviocentrum. Het is in ieder geval de eerste keer dat we zoiets meemaken, en hopelijk ook de laatste.”

Naast de kerk werd ook het politiecommissariaat dat eveneens aan het kruispunt ligt ontruimd. “Maar die mensen maakten mee de dienst uit op het terrein om onder meer mensen hier te begeleiden en straten af te sluiten”, weet burgemeester Willy Segers (N-VA). “De ploegen blijven op het terrein actief en al het werk kan verder gaan, enkel de administratie blijft dus even liggen. Er zat ook niemand in de cellen van het gebouw. Een kindercrèche en schooltje in de buurt moesten niet geëvacueerd worden, en ook het treinverkeer werd niet stilgelegd. Bewoners en handelaars rond het kruispunt werd gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten.” De oorzaak van het lek valt te zoeken bij een verzakking. “Een machine zakte er weg door de slechte ondergrond”, laat Stijn Quaghebeur (N-VA), schepen van Openbare Ruimte, op sociale media weten. “Bij dat wegzakken heeft de machine de leiding geraakt. Voor alle duidelijkheid: de slechte grond wordt nu eerst gestabiliseerd.” Het is sinds het begin van de werken op 18 februari het tweede gaslek.