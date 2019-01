Autosalon in Brussel van start: “Elektrisch rijden dé oplossing? Ja, maar dan mag de energie niet uit bruinkoolcentrale komen” Febiac-woordvoerder Joost Kaesemans (49) begint aan zijn 20ste Autosalon Wim De Smet

19 januari 2019

14u10 0 Dilbeek Het stof van de tweede klimaatmars is nog niet gaan liggen, of de poorten van de Heizelpaleizen zwaaien open voor het jaarlijks Autosalon. Joost Kaesemans (49) van het organiserende Febiac verwacht 400.000 bezoekers, en dat nu de auto steeds meer onder vuur komt te liggen. “De luchtkwaliteit in ons land is de voorbije 40 jaar nooit beter geweest. Maar dat schijnt niemand te beseffen.”

Het Autosalon in Brussel, dat is een immense toonzaal van 60.000 vierkante meter, gevuld met meer dan 600 blinkende wagens en evenveel motors. Alle klimaatmarsen ten spijt, willen we met z’n allen nog altijd graag met de auto op stap. Dat blijkt ook uit cijfers van Febiac, de organisatie die het autosalon organiseert en tegelijk de auto-, motor- en vrachtwageninvoerders vertegenwoordigt. Ons land telt vandaag 5,7 miljoen auto’s. In 2000 ging het om 4,6 miljoen auto, in 1990 om 3,8 miljoen.

“De mensen investeren ook vandaag nog in een mooie wagen”, zegt Joost Kaesemans. “En liefst nog eentje die mooier is dan die van de buurman. Mensen identificeren zich met hun auto, net zoals ze een huis kiezen dat bij hen past. Sommige houden van een fermette, andere van een moderne kubus. Een knappe auto toont aan waar iemand voor staat, en toont vaak aan hoe ver je het gebracht hebt in het leven. De auto is nog steeds zeer geliefd. De verkoopcijfers lagen nooit hoger.”

Maar 5,7 miljoen auto’s, is dat geen ernstig probleem?

“Ja, maar dat komt omdat de auto er niet alleen meer is voor de ‘happy few’. Een wagen kost nog altijd veel geld, maar voor velen is die investering bereikbaar geworden. Dat betekent wel dat de autobestuurder aan vrijheid zal inboeten. We rijden al lang niet meer met onze wagen over de Grote Markt in Brussel. We zullen dus moeten inbinden, maar dat kan alleen als er goede alternatieven zijn. Sommige journalisten laten uitschijnen dat de mensen van geen auto’s meer moeten weten. De waarheid is anders. De auto is nog lang niet voorbijgestreefd.”

Heeft de auto nog een toekomst als alle grote steden straks een lage emissiezone invoeren?

“Die zones hebben vooral het doel om oude voertuigen te weren. Wij zijn daar geen fan van, ook al zou ik cynisch kunnen zeggen dat dat voor onze sector een goede zaak is. De mensen kopen dan sneller een nieuwe wagen. Maar men mag niet vergeten dat voor heel veel mensen die auto niet zomaar vervangbaar is. Mijn eigen moeder bijvoorbeeld heeft vier heupoperaties achter de rug. Zij mag niet met de fiets rijden. En op een bus wordt ze door elkaar geschud. Voor haar is de auto gelijk aan haar vrijheid.”

Vooral de dieselwagens krijgen het hard te verduren. Terecht?

“Nee. De forse kritiek op de dieselmotoren en hun uitstoot is niet altijd even eerlijk. Een diesel verbruikt minder brandstof dan een benzinewagen. En de CO2-uitstoot is recht evenredig met het brandstofverbruik. Dat betekent dat dieselmotoren minder CO2 uitstoten dan benzinewagens. Vandaag heeft men het vooral over de luchtkwaliteit en stikstofoxyde, maar dat zijn zaken die bijna opgelost zijn. De CO2-uitstoot, dat blijft het grote probleem dat moet aangepakt worden. En alle middelen zijn goed om dat probleem aan te pakken. Elektrisch rijden kan een oplossing zijn, op voorwaarde dat de energie wordt opgewekt op een groene manier en niet via een bruinkoolcentrale in Duitsland. Maar ook de dieselwagen heeft hier zijn plaats.”

“De CO2-uitstoot komt slechts voor 28 procent op rekening van verkeer en mobiliteit. In dat percentage zitten de zeevaart en de luchtvaart niet inbegrepen. Maritiem transport bijvoorbeeld is goed voor 42 procent van de CO2-uitstoot. In Antwerpen maken ze veel tamtam over hun lage emissiezone, maar ze vergeten wel dat ze naast een grote haven en petrochemie leven.”

Is elektrisch rijden de toekomst?

“Ik woon in Dilbeek en werk in Woluwe. Mijn elektrische wagen kan 40 kilometer rijden op batterijen. Ik rijd dus een hele week elektrisch. Maar wie verre afstanden aflegt, kan zich beter een diesel aanschaffen, omdat je anders een zwaar batterijpack meesleurt waar je toch geen profijt uithaalt. Toch zou een elektrische wagen voor velen een oplossing zijn, want 90 procent van de Belgen legt minder dan 60 kilometer per dag af. Die afstand kan je dus perfect op batterijen overbruggen. Alleen is de technologie zo duur dat zo’n wagen voor weinigen haalbaar is.”

Moet een organisatie als Febiac niet veel meer inzetten op die groene middelen?

“De automobielsector doet nu al veel meer voor het klimaat dan veel andere sectoren. We zijn te vaak kop van jut. Wie 2.000 liter stookolie laat leveren om zijn huis te verwarmen, krijgt de raad om een warmtepomp te plaatsen. Maar de eisen die men aan een woning stelt, zijn veel minder ambitieus dan die voor een auto.”

Nog een optie is de autonome auto: een wagen die zichzelf bestuurt. Is dat haalbaar?

“Op technologisch vlak is dat mogelijk, maar dan moet ook de infrastructuur perfect zijn, want anders kunnen de camera’s en de radars in de auto niet alle wegbelijning en verkeersborden herkennen. Er is ook een probleem met verantwoordelijkheid. Stel dat de automatische besturing uitvalt door een informaticaprobleem. Ligt de verantwoordelijkheid dan bij de wegbeheerder, bij de autoconstructeur of bij de Googles of Proximussen die de signalen beheren? Maar het idee van zo’n autonome wagen is wel tof. Je kan terugkeren uit vakantie en tegen de wagen zeggen: ‘Bring me home’. Of je kan een pintje gaan drinken en door je auto veilig naar huis gebracht worden.”

Slotvraagje: hoe belangrijk is zo’n Autosalon nog?

“Het Autosalon blijft het grootste evenement van het land. Voor de automerken is dit nog altijd een moment dat ze niet mogen missen, hoewel er op het salon zelf bijna geen wagens meer verkocht worden. Er worden wel offertes gemaakt waarmee de mensen dan naar een verdeler stappen. Voor vele bezoekers is het Autosalon een leuke daguitstap. Ze zijn enthousiast, maken foto’s, tonen de wagens aan hun kinderen. Ik zie ook ieder jaar mensen heel even in hun droomauto zitten, een wagen die ze vaak nooit kunnen betalen. Er eventjes mogen inzitten, is voor hen al een droom die uitkomt. Als je zo’n beeld ziet, dan vraag ik me af of we dat allemaal als onbelangrijk mogen klasseren. Als 400.000 mensen het Autosalon belangrijk genoeg vinden om langs te komen, dan zal het ook wel belangrijk zijn.”