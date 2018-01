Automobilist zonder rijbewijs negeert politie 02u28 0 Dilbeek Een man die weigerde om de bevelen van de politie te volgen, heeft daar nu een boete en een rijverbod voor gekregen.

H. moest voor de politierechter verschijnen omdat hij na een ongeval op de E40 in Groot-Bijgaarden toch nog verder gereden was, ondanks het feit dat agenten hem aangemaand hadden dat niet te doen. Hij was rond het middaguur met zijn Mercedes CLA tegen een vrachtwagen gereden, maar bleek geen rijbewijs bij zich te hebben. Hij kon enkel een foto van zijn rijbewijs op zijn smartphone tonen. "Hij was het echte exemplaar kwijt", aldus zijn advocate in de politierechtbank.





De verdediging vroeg de vrijspraak, maar die vraag werd door politierechter Johan Van Laethem van tafel geveegd. "Hij heeft het bevel van de politie genegeerd", vatte hij het probleem samen. H. kreeg een boete van 240 euro, deels met uitstel, en een rijverbod van tien dagen. (BKH)