Auto van gemeentedienst komt in kasteelvijver terecht Tom Vierendeels

13 november 2018

18u46 0 Dilbeek Het wagenpark van de gemeente Dilbeek telt sinds vandaag een voertuig minder. Tijdens werken kwam het voertuig met aanhangwagen in de kasteelvijver terecht. Gelukkig raakte er niemand gewond.

Wat de gemeentearbeiders aan het doen waren is niet duidelijk, maar naar verluidt gebeuren er momenteel wel aanplantingen rond de kasteelvijver. Die is gelegen achter het gemeentehuis, in het centrum van de gemeente. “Rond 17 uur ben ik op de hoogte gebracht, maar heel veel informatie werd mij niet meegedeeld”, verklaart burgemeester Willy Segers (N-VA). “Onze mensen zouden aan de rand van de vijver aan het werk geweest zijn en de wagen kwam in het water terecht. Hoe dit precies kon gebeuren weet ik niet, maar men verzekerde mij dat er niemand gewond raakte. De politie is ter plaatse gekomen en ook de brandweer -waarvan de kazerne aan de plek van het ongeval gelegen is red.- kwam een kijkje nemen of er hulp nodig was.” Of er nog iemand in het voertuig zat bij het te water gaan is evenmin duidelijk.

Burgemeester Segers laat weten dat er onderzocht zal worden hoe het incident kon gebeuren en wat de omstandigheden waren. Of de wagen momenteel nog in de vijver ligt is niet duidelijk. “Maar aangezien daar gespecialiseerd materiaal voor nodig zal zijn, veronderstel ik dat de takeling pas woensdag zal gebeuren”, besluit Segers.