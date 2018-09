Auguste en Annie vieren hun gouden huwelijk 05 september 2018

Auguste De Nil (73) en Annie Verbist (68) uit de Heuvellaan in Dilbeek zijn 50 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen op het voetbal van KFC Strombeek. Auguste werkte in een labo in Machelen, nadien bij Analis waar labo-apparatuur werd gemaakt en vervolgens bij ETAP. Na zijn pensioen werkte hij nog aan de ontwikkeling van branddetectoren. Zijn grootste hobby is voetbal. Hij speelde bij Strombeek en Evere en Groot-Bijgaarden. Hij was nadien aan de slag als trainer. Annie was medische secretaresse in de ziekenhuizen Sint-Pieters en Brugmann en administratief bediende bij Hocké, op de vroegmarkt aan het kanaal, bij Galina aan de Heysel en boekhoudster bij de Vlaamse Gemeenschap. Samen hebben ze veel gefietst en gezwommen. Ze zijn de fiere ouders van Nathalie en Ann en de kleinkinderen Mégane, Loïc, Alix en Féline.





(SMH)