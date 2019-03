Assestraat drie weken afgesloten door werken aan waterleiding Michiel Elinckx

26 maart 2019

16u13 0 Dilbeek Vanaf woensdag 27 maart starten de herstellingswerken aan de waterleiding in de Assestraat.

De werken waren al langer nodig, maar moesten worden uitgesteld door de andere dringende waterlekken, onder meer in de Brusselstraat. De Assestraat wordt maximaal drie weken afgesloten voor verkeer. Een omleiding wordt voorzien via de Kerkstraat waar het éénrichtingsverkeer tijdelijk wordt opgeheven. Fietsers kunnen nog passeren via het voetpad.