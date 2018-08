Asfalteringswerken Spanjebergstraat en Kasteelstraat 27 augustus 2018

Donderdag 30 en vrijdag 31 augustus wordt er gewerkt in de Spanjebergstraat en Kasteelstraat. Concreet wordt er donderdag in de Spanjebergstraat en een stuk van de Kasteelstraat de toplaag van het asfalt aangebracht.





Vrijdag komt de rest van de Kasteelstraat aan de beurt - vanaf het kruispunt met de Verheydenstraat tot aan het kruispunt Roelandsveldstraat. Beide zones zijn niet toegankelijk tussen 6 uur en 18 uur. Er geldt een parkeerverbod in de hele straat. (MEN)