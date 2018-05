Archeologieavond Wolsemveld 15 mei 2018

02u53 0 Dilbeek Op vrijdag 1 juni wordt een infoavond georganiseerd over de archeologische opgravingen in het Wolsemveld.

Bij de opgravingen in 2015 werden de restanten aangetroffen van een Romeinse villasite. Die vondst was uniek in Vlaanderen. Onlangs werd het onderzoek afgerond en nu kunnen de resultaten voorgesteld worden. Na de lezing kunnen bezoekers de bijzondere stukken bewonderen. Plaats van afspraak is de gemeentelijke kunstacademie Dil'arte, om 20 uur. (MEN)