Apotheker wil auto's in centrum houden NIET IEDEREEN STAAT ACHTER HERINRICHTINGSPLANNEN DORPSKERN MICHIEL ELINCKX

05 september 2018

02u38 0 Dilbeek De plannen van Ark Studio, om onder meer het centrum van Itterbeek autoluw te maken, vallen niet bij iedereen in goede aarde. Apotheek Jo Trap is niet te spreken over het idee. "Waarom moeten ze de auto's wegjagen", vraagt hij zich af.

Ark Studio kwam vorige week op de proppen met een ambitieus plan voor de hervorming van de Itterbeekse dorpskern. Het architectenbureau opperde onder meer om een deel van de kerk beschikbaar te maken voor evenementen. De dorpskern wordt volledig autovrij, kasseien maken plaats voor gras en bomen. De plannen werden in een dossier gegoten dat het gemeentebestuur in ontvangst mag nemen.





Infomoment

Het nieuwe project werd afgetoetst bij heel wat buurtbewoners. Velen steunen het project, maar niet iedereen is enthousiast. Apotheker Trap, dat al sinds 1964 bestaat, gaat niet akkoord met de plannen. Zaakvoerder Jo Trap vreest dat de plannen de doodsteek betekenen voor zijn apotheek. "Nochtans heb ik mijn mening gegeven tijdens de infomomenten", aldus Trap. "Om mijn zaak in leven te houden, zijn parkeerplaatsen nodig. Waarom zouden we auto's bannen uit de dorpskern? Veel auto's passeren hier niet. Enkel onze klanten, cafégangers en buurtbewoners rijden door het centrum. Als je het hier volledig groen maakt, vrees ik dat mijn zaak zal doodbloeden. Ze houden geen rekening met onze belangen." Trap heeft niets tegen een hervorming, maar volgens hem moet iedereen er baat bij hebben. "Met de dorpskern groen te maken, bereik je niets. We wonen niet in een grootstad, zoals Antwerpen of Brussel. Dat je een park maakt - zoals achter de kerk - is een goede zaak, maar het hele centrum ingroenen is erover. Er wordt gewoon geen rekening gehouden met de Itterbeekse handelaars."





Of het plan er effectief komt, hangt van het gemeentebestuur af. Mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA), die bij de voorstelling van de plannen aanwezig was, vindt het een goede aanzet. "We willen voor de herinrichting van Itterbeek - zoals in Schepdaal - samenwerken met de bewoners. Een plan dat samen met hen opgesteld wordt, is een gedragen plan. Het voorgestelde idee lijkt me zeker een goede aanzet. Als de bewoners zich kunnen vinden in de mobiliteit en bereikbaarheid van de dorpskern, wie zijn wij dan om er tegen te zijn?"





Schepen Quaghebeur kan evenwel nog geen termijn plakken op een definitieve herinrichting. "Eerst moet er een plan zijn. Het zal aan het volgend bestuur zijn om er budget voor vrij te maken. Er is echter een zekere noodzaak: het centrum - vooral de Weidestraat - heeft te maken met wateroverlast. De rioleringen rond de kerk zijn in slechte staat. Dit wordt dus sowieso een rioleringsproject, waar niet te lang mee gewacht kan worden. Dus hoe sneller consensus onder de bewoners, hoe sneller het bestuur naar een concrete uitvoering kan gaan."