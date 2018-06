Anderstalige ouders sluiten lessenreeks Nederlands af 21 juni 2018

Dertien ouders van Schepdaalse schoolkinderen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, hebben een reeks taallessen afgesloten met een kookworkshop.





De lessen werden georganiseerd door basisscholen De Klimop en Trip Trap. Van november tot gisteren kwamen de ouders elke woensdagvoormiddag Nederlandse les volgen. En die cursus stond volledig in het teken van het schoolgebeuren. "Er werd onder meer met een klasagenda en een kalender gewerkt", aldus directeur Erik Walckiers. "En er werd ook actief naar de klassen gegaan. Zo werd het geen droge materie, en de lesstof kon meteen gebruikt worden in het dagelijkse leven. Ook werd de drempel tussen ouders en directie verlaagd."





Na de culinaire workshop van gisteren mochten de leerlingen van de creaties komen smullen. (MEN)