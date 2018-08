Ammoniak komt vrij bij Puratos 30 augustus 2018

02u30 0 Dilbeek De hulpdiensten zijn woensdagochtend massaal uitgerukt naar het bedrijf Puratos in de industriezone van Groot-Bijgaarden, aan de grens met Zellik. Puratos produceert onder meer ingrediënten voor bakkers, patissiers en chocolatiers.

Rond 8.30 uur liep het fout in de afdeling voor margarineproducten. "Ons veiligheidssysteem detecteerde de ontsnapping van ammoniak", verklaart communicatieverantwoordelijke Pascale Jantcheff. Die ammoniak wordt gebruikt bij koelsystemen. "De brandweer en de hulpdiensten werden verwittigd en de werknemers die daar aan het werk waren, werden geëvacueerd."





De brandweerzone Vlaams-Brabant West en Brusselse brandweer snelden ter plaatse en er werd een commandopost ingericht op de site. Van daaruit konden brandweer, politie en MUG-dokter de interventie coördineren. Ook de burgemeester werd op de hoogte gebracht. De brandweermannen voerden met chemische beschermingspakken metingen uit, maar de gemeten waarden bleken zeer miniem. Volgens de eerste vaststellingen zou er door een technisch defect een beperkte hoeveelheid ammoniak gelekt zijn via een overdrukventiel. Na een uurtje was de situatie opnieuw onder controle. Het bedrijf gaat nu na wat de exacte oorzaak was en benadrukt dat er geen gevaar was voor omwonenden. (TVP)