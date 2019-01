Ahmadiyya Moslim Gemeenschap kuist de straten op tijdens nieuwjaar Michiel Elinckx

04 januari 2019

16u18 0 Dilbeek Op nieuwjaarsdag hield de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap hun jaarlijkse opkuisactie van de Dilbeekse straten.

Sinds enkele jaren organiseert de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een opkuisactie in het centrum van Dilbeek op 1 januari. “We organiseren deze activiteit om de leer te volgen van de islam, waar reinheid en schoonheid een belangrijk deel van uitmaken”, laat de moslimgemeenschap weten. “Dit betekent een symbolische start voor ons op nieuwjaar. We willen deze boodschap het hele jaar overbrengen. Zo hopen we ook dit jaar met de gemeente Dilbeek te kunnen samenwerken.” Als uiting van dankbaarheid nodigde burgemeester Willy Segers (N-VA) vrijwilligers uit op het gemeentehuis.