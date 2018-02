Agressie tegen agenten kan man 14 maanden kosten 24 februari 2018

02u47 0 Dilbeek Een 34-jarige Dilbekenaar riskeert veertien maanden cel voor weerspannigheid. Na een avondje stappen ging hij in de clinch met enkele agenten.

In de nacht van 3 op 4 januari van vorig jaar was hij met vrienden op stap gegaan in het Brusselse. Gezien zijn verleden van dronken rijden - waar hij ook voor veroordeeld werd - besloot hij om zijn vader in te schakelen als chauffeur. Die kwam hem ook ophalen, maar op de weg naar huis liep het fout: vlak bij hun woning kwam het tot een aanrijding met een automobilist die geen voorrang verleende.





De vader van de beklaagde besloot om te voet naar huis te gaan, gezien het ongeval vlakbij gebeurd was. Maar intussen was de opgetrommelde politie ter plaatse gekomen, en die meende dat de beklaagde achter het stuur gezeten had. Hij moest blazen, maar weigerde. Het kwam tot een fikse discussie, die overging in een schermutseling. Drie agenten raakten gewond. "Maar mijn cliënt was zelf ook serieus gewond, wat zijn reactie tegenover de agenten verklaart", aldus advocate Elisa Van Bocxlaer. Zij vroeg om een straf met uitstel. Uitspraak op 22 maart.





(WHW)