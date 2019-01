Afscheid Achille Diegenant in Sint-Ambrosiuskerk Michiel Elinckx

24 januari 2019

15u17 1 Dilbeek Zaterdag vindt de afscheidsplechtigheid plaats van Achille Diegenant in de Dilbeekse Sint-Ambrosiuskerk.

Diegenant was hét boegbeeld van de Dilbeekse CD&V-afdeling. Hij was onder meer burgemeester van Itterbeek, senator en volksvertegenwoordiger in de Kamer. Tot 2000 zetelde hij in de Dilbeekse gemeenteraad als fractieleider van CD&V. Diegenant stierf onverwacht in de nacht van 16 op 17 januari op Tenerife.

Zijn uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Ambrosiuskerk in de Verheydenstraat. Om 10 uur start de begroeting, een halfuur later is er de ceremonie. Na de plechtigheid krijgt Diegenant zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Itterbeek.