Afgestudeerde fotografen stellen werk tentoon Michiel Elinckx

07 december 2018

13u41 0 Dilbeek Van 7 tot en met 9 december stellen 11 afgestudeerde fotografen van het COOVI hun werk tentoon in CC Westrand.

Als afstudeerproject koos iedere fotograaf een thema waar hij of zij zich volledig in uitleefde. Het resultaat is een grote diversiteit aan onderwerpen en foto’s. De tentoonstelling start op vrijdag 7 december met een vernissage om 19 uur. Zaterdag kunnen bezoekers de foto’s bewonderen van 10 uur tot 22 uur. Zondag stelt CC Westrand zijn deuren open van 10 uur tot 17 uur.