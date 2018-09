Aanleg fietspaden in Wijngaardstraat 04 september 2018

De aanleg van de fietspaden in de Wijngaardstraat is gestart. Aan beide zijden van de weg komt er een breed fietspad, afgescheiden door een haag. De oversteek van de fietssnelweg wordt beter beveiligd en snelheidsremmers maken de overgang van zone 70 naar 50 kilometer per uur. Gelijktijdig worden ook de waterleiding en telecommunicatieleidingen vernieuwd. De straatlampen worden vervangen door ledverlichting en de elektriciteit gaat voortaan ondergronds. De aannemer heeft veertig werkdagen om de werken tot een goed einde te brengen. Ten laatste eind oktober moeten de werken voltooid zijn. De gemeente Dilbeek voorziet een omleiding via de Jan de Trochstraat en Ninoofsesteenweg. (MEN)