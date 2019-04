Aanhoudende hinder door laagvliegende vliegtuigen: "Dossier zit opnieuw muurvast” Burgemeester Segers hoopt op verandering na verkiezingen Michiel Elinckx

16 april 2019

16u22 0 Dilbeek Iedereen die in Dilbeek vertoeft, heeft het al opgemerkt. De voorbije weken vlogen de vliegtuigen weer massaal door het Dilbeekse luchtruim. Vorig jaar stuurde de Dilbeekse gemeenteraad een motie naar de federale regering, maar het dossier lijkt muurvast te zitten. “Hier staan we volledig machteloos tegenover”, zegt burgemeester Willy Segers (N-VA).

Dilbeek en laagvliegende vliegtuigen: het is al een jarenlang probleem. Bij een sterke oostenwind worden in Zaventem vaak landingsbanen 07L en 07R gebruikt, en die procedure stuurt veel vliegtuigen over Roosdaal, Ternat en Dilbeek. Hierdoor ondervinden heel wat inwoners geluidsoverlast. In 2015 vroeg burgemeester Willy Segers (N-VA) al om een beter spreidingsplan. Vorig jaar spanden elf Vlaams-Brabantse gemeenten - waaronder Dilbeek en Halle - ook al een rechtszaak aan tegen de Belgische Staat wegens het onevenredig verdeeld vliegverkeer. De Dilbeekse gemeenteraad ging nog een stapje verder en diende - op het Franstalige UF na - een gezamenlijke motie in. Het signaal van de gemeenteraad was duidelijk: voer de nieuwe aanvliegmethode RNP-approach in. Hierdoor zouden vliegtuigen gebruik maken van satellietgegevens, waardoor ze bij een landing veel langer in de hoogte kunnen blijven.

Geen vooruitgang in dossier

Ondanks het jarenlange protest lijkt het dossier muurvast te zitten. “Alles is volledig stilgevallen”, erkent burgemeester Segers. “Onze motie is verstuurd naar de federale regering, maar de RNP-approach is nog niet in werking getreden. Eerst moeten alle vliegtuigen technisch uitgerust zijn met deze methode. Nochtans leek federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) erg gemotiveerd om deze problematiek aan te pakken. Hij nodigde de burgemeesters van de Vlaamse rand uit om de kwestie te bespreken, maar daar bleef het bij. Sindsdien wordt er geen vooruitgang geboekt.”

Dwangsommen door Brussel

Volgens Segers is de houding van de Brusselse regering een van de twistpunten in het dossier. Vliegtuigen die over Brussel vliegen, kunnen een dwangsom opgelegd krijgen. “Daardoor verhoogt de druk op de Vlaamse gemeenten rond de Brusselse rand”, verduidelijkt Segers. “Het is om moedeloos van te worden. We snappen dat er soms wat meer vliegtuigen over Dilbeek vliegen door werkzaamheden aan de landingsbanen, maar je krijgt er kop noch staart aan. De voorbije weken ondervonden heel wat inwoners weer last van laagvliegende vliegtuigen. Komt het door de wind? Of spelen er andere zaken mee? Niemand die het weet. Als mensen mij vragen om er iets aan te doen, kan ik niet anders zeggen dat we hier machteloos tegenover staan. Enkel op federaal vlak kan men tot op een oplossing komen. Verschillende ministers - van Bert Anciaux tot Etienne Schouppe - probeerden een definitieve regeling uit te werken, maar dat stuitte altijd op protest. Hopelijk komt er na de verkiezingen eindelijk schot in de zaak.”

Toekomstforum

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde zal een memorandum sturen naar alle politieke partijen. Daarin zal de problematiek nog eens aan bod komen. “De overlast blijft ieder jaar groeien. Het is tijd dat er, na zovele jaren, eindelijk actie ondernomen wordt”, besluit Segers.