9.204 kerstkaarten voor WZC Quietas Michiel Elinckx

08 januari 2019

10u36 0 Dilbeek Woonzorgcentrum Quietas heeft in totaal 9.204 kerstkaartjes voor zijn inwoners ontvangen. Het rusthuis overtreft daarmee het vooropgesteld doel van 2.019 kaartjes.

Om eenzaamheid onder senioren in de aandacht te plaatsen, lanceerde WZC Quietas in december een opmerkelijke actie. Directeur Marc Derveaux daagde zijn personeel en de inwoners uit om zoveel mogelijk kerstkaartjes te verzamelen. Het doel: 2.019 kaartjes. Aan het einde van de rit zou iedere inwoner ongeveer 16 brieven ontvangen. De uitdaging overtrof alle verwachtingen. “De 124 bewoners van Quietas ontvingen niet minder dan 9204 nieuwjaarswensen”, zegt Chantale De Weerdt van rusthuis Quietas. “Vanuit het hele land stroomden de kaartjes binnen. Jong en oud namen deel, het personeel en de bewoners schakelden hun familie en vrienden in. De enveloppen werden open gedaan, de bewoners kregen kaartjes op hun kamer, maar ook het hele woonzorgcentrum werd ermee versierd. Gezien het extreem groot aantal wensen dat toekwam, werden ook aan alle bewoners van de andere Dilbeekse woonzorgcentra kaartjes geschonken - onder het motto ‘iedereen zorgt voor iedereen’.”

Groot feest

WZC Quietas wil alle kaartjesschrijvers bedanken voor hun steun. De senioren van het rusthuis krijgen nog een leuk extraatje. Op vrijdag 11 januari worden zij getrakteerd op een groot feest, met onder meer een optreden van Berry Grimm.