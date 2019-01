62.500 euro provinciale subsidie voor versterking van Dilbeekse handelskern Michiel Elinckx

22 januari 2019

11u57 0 Dilbeek De gemeente Dilbeek heeft een subsidie van 62.500 euro ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant. Met het geld kan de gemeente zijn handelskern versterken.

Sinds vorig jaar voert het gemeentebestuur het masterplan uit. Na de heraanleg wil het college de handelaars een steuntje in de rug geven. De provincie Vlaams-Brabant komt nu ook met een subsidie voor de modernisering van de handelskern. “Het doel is de herwaardering van de buurt, het gezellig maken van de omliggende straten, de creatie van terrassen voor horecazaken en het aantrekkelijk maken om handel te drijven”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “Investeringen in groenaanleg en straatmeubilair moeten de omgevingskwaliteit van de handelskern verhogen. Bovendien wil de gemeente een veiligere verkeerssituatie creëren en worden de parkings geoptimaliseerd.” Het komend jaar wordt het masterplan van de Dilbeekse kern normaal afgerond.