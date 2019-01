195 km/u op R0 na melding van brandalarm Tom Vierendeels

28 januari 2019

18u06 0 Dilbeek Een bestuurder die in oktober 2017 aan 195 kilometer per uur geflitst werd op de Brusselse ring moest maandag voor de Halse politierechtbank verschijnen.

De beklaagde en zijn advocaat lieten weten dat hij die dag een alarmering kreeg van het inbraak- en brandalarm bij hem thuis. “Daarom ging het om een risico dat ik wilde nemen”, klonk het. “Toch heb ik niemand in gevaar gebracht op dat moment. Thuis trof ik een rokende oververhitte droogkast aan. Ik was net op tijd, want brand was er nog niet uitgebroken.” De rechter veroordeelde de man tot een geldboete van 480 euro, een rijverbod van drie maanden waarvan twee maanden met uitstel en hij moet ook de vier examens afleggen.